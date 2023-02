Corso 2023: Drones, helicópteros e mais de 1 mil policiais fazem a segurança no evento

Para garantir a segurança dos foliões, o Corso de Teresina conta, nesta edição, com um número recorde de agentes de segurança durante todo o evento. Equipes da Secretaria de Segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal de Teresina e Strans, já estão na avenida para que a festa aconteça com tranquilidade e alegria.

Foto: Jailson Soares/O Dia

Ao longo do percurso, que terá 1,1 km, haverá 12 plataformas elevadas e policiais de todas as modalidades de patrulhamento: a pé, de moto, fluvial, cavalaria, aéreo. Nos acessos da avenida Raul Lopes, equipes de segurança portando detector de metal, estão fazendo a abordagem a quem chega na avenida para evitar a passagem de foliões portando objetos proibidos, como armas, facas e garrafas de vidro. Drones e helicópteros também estão sendo usados para monitorar a área onde ocorre o corso.



Foto: Jailson Soares/O Dia



"Nós vamos atender principalmente ocorrências de furto, agressão e violência contra mulher. Daqui a gente encaminha para o Centro Integrado de Operações que esta instalado no corredor. Em todo o percurso temos frações da nossa tropa distribuídas em pontos estratégicos para garantir a segurança dos foliões", destaca o capitão Leonardo.

Cerca de 25 militares do Corpo de Bombeiros também está na avenida para combater incêndios e fazer resgate de vítimas. Uma equipe também ficará posicionada no Rio Poti, prevenindo possíveis fugas pelo local em casos de tentativas de assalto e orientando os foliões para que não banhem no rio. "Em anos anteriores foi verificado a ocorrência de alguns foliões na parte do rio, por isso a gente colocou uma equipe de barco e uma equipe de busca e salvamento nas águas para orientar também os foliões que, por ventura, venham se aventurar até o rio, porque hoje o dia não é para banho", afirma o tenente Domingos.

Além do policiamento móvel, o Centro Integrado de Segurança disponibilizará de equipes da Polícia Civil para o registro de boletins de ocorrências. Um espaço exclusivo também será montado para atendimento de violência ou abusos contra mulheres.