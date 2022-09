Homem de 23 anos morre em acidente de moto na BR-343 em Teresina

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada a atender uma ocorrência de acidente com vítima fatal na noite deste domingo (11) em Teresina. Um homem de 23 anos que não teve o nome informado morreu após colidir a motocicleta que pilotava com a lateral de outro veículo não identificado. O fato aconteceu por volta das 22h25min no perímetro urbano da rodovia BR-343 em Teresina.



Foto: Divulgação/PRF-PI

De acordo com o relatório da ocorrência divulgado pela PRF, não é possível afirmar quais as causas do acidente nem a dinâmica do que aconteceu uma vez que uma das vítimas morreu no local e o outro veículo envolvido fugiu sem prestar qualquer tipo de socorro. A moto que o rapaz que morreu pilotava era uma modelo Honda CG 160 Start de cor vermelha.

A PRF acionou o IML e a perícia criminal para colher as primeiras informações e remover o corpo do homem que morreu. Por conta do acidente, o trânsito no perímetro urbano da BR-343 em Teresina ficou confuso, mas a via já foi totalmente liberada.

