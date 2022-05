Homem é assassinado a facadas no pescoço no bairro Mafrense

Um homem identificado como Francisvaldo Brandão de Carvalho foi assassinado com golpes de faca na porta de casa. O crime aconteceu no bairro Mafrense, zona Norte de Teresina, por volta das 2 horas da madrugada desta sexta-feira (30). Francisvaldo foi atingido no pescoço e morreu no local.



Policiais do 9º BPM estiveram no local para fazer o isolamento da área e resguardar a realização da perícia. De acordo com o relatório policial da ocorrência, a guarnição foi acionada por populares, que encontraram Francisvaldo caído na calçada de casa com uma perfuração no pescoço. A PM ainda não tem informações sobre que teria praticado o crime nem as motivações.



Foto ilustrativa/O Dia

Os policiais fazem levantamento para saber se por acaso a vítima teria algum antecedente criminal ou envolvimento com o mundo do crime que pudesse apontar para a hipótese de execução. Nada de valor material de Francisvaldo chegou a ser levado.

O caso foi encaminhado para a Polícia Civil e será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

