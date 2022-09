Homem é assassinado a tiros ao tentar cometer assalto no bairro Pedra Mole

Um homem ainda não identificado foi assassinado a tiros nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (02) ao tentar assaltar uma pessoa no bairro Pedra Mole, zona Leste de Teresina. Policiais militares foram acionados e estão no local isolando a área e acionando a perícia do IML e do Departamento de Homicídios.



De acordo com o sargento Edvaldo, do 5º BPM, o suposto assaltante estava acompanhado de um comparsa em uma motocicleta. Eles abordaram uma vítima nas proximidades de um supermercado quando foram surpreendidos pelos disparos. A polícia ainda não sabe informar de onde os tiros partiram nem quem atirou.



Foto: Maria Clara Estrêla/O Dia

O comparsa conseguiu fugir, mas um dos supostos assaltantes foi atingido e morreu no local. A polícia tenta agora identifica-lo, mas informou que se trata de um homem aparentemente maior de idade.

Com relação à vítima do assalto, a polícia também não soube dizer de quem se tratava. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

