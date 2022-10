Homem é assassinado a tiros na Avenida Zequinha Freire, na zona Leste

Um homem identificado como Gilvan da Conceição, de 32 anos, foi assassinado com disparos de arma de fogo na noite desta quarta-feira (12), na Avenida Zequinha Freire, no bairro Vale Quem Tem, zona Leste de Teresina.

Segundo informações do major Oziel Sousa, do 5º Batalhão da Polícia Militar, a vítima foi surpreendida por dois elementos e atingida por, pelo menos, sete disparos. Os tiros atingiram Gilvan nas duas pernas, nos dois braços, nas costas, no ouvido esquerdo e abaixo do braço esquerdo.

Foto: Arquivo O Dia

O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já os indivíduos se evadiram após o crime a pé e até o momento não foram localizados.

Ainda não se tem informações sobre o que teria motivado a execução ou a identidade dos suspeitos de efetuarem os disparos. A arma usada no homicídio, uma pistola 9 mm, também não foi localizada.

Equipes do 5º BPM isolaram o local do crime até a chegada da Perícia Criminal da Polícia Civil e do Instituto de Medicina Legal (IML), que fez a remoção do corpo. O caso deverá ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).