Homem é assassinado a tiros na porta de casa no bairro São Pedro

Um homem identificado como Antônio Victor da Silva Santos, 25 anos, foi assassinado a tiros no final da noite desta quarta-feira (08) no bairro São Pedro, na zona Sul de Teresina. De acordo com o relatório de ocorrência da Polícia Militar, a vítima estava na porta de casa acompanhado de uma mulher quando foi abordada por quatro homens que chegaram em um carro.



Foto ilustrativa: Jailson Soares/O Dia

Populares que ouviram os disparos acionaram a polícia e o SAMU. Antônio Victor ainda chegou a ser socorrido e encaminhado para o HUT, mas ele não resistiu aos ferimentos. A polícia informou que a vítima tinha antecedentes criminais por associação ao tráfico, o que leva à hipótese de que o crime tenha se tratado de um acerto de contas.

Os suspeitos ainda não foram identificados. Policiais do 1º BPM fizeram diligências na região à procura de suspeitos, mas até o momento nenhuma prisão foi efetuada. O caso foi encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que vai abrir um inquérito e prosseguir com as investigações.

