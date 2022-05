Homem é assassinado após fazer arrastão em bar na zona Leste de Teresina

Um homem ainda não identificado foi morto a tiros por volta das 21h desta quinta-feira (05) após fazer um arrastão em um bar na zona Leste de Teresina. O caso aconteceu no residencial Giovane Prado, bairro Vale Quem Tem. Segundo a polícia, ele o comparsa tinham roubado os pertences de clientes de um estabelecimento quando foram surpreendidos por uma vítima, que teria reagido atirando.



A polícia ainda não sabe informar quem foi o autor dos disparos. Policiais do 5º BPM estiveram no local para isolar a área e colher as primeiras informações. De acordo com o relatório de ocorrência, a dupla chegou ao bar em uma motocicleta, o garupa desceu e recolheu objetos como celulares e bolsas enquanto o piloto ficou aguardando.



Ao fugirem, eles foram seguidos por uma das vítimas, que efetuou os disparos. Um dos suspeitos foi atingido e morreu na hora, mas o outro conseguiu fugir mesmo tendi sido baleado, levando os pertences das vítimas.

A PM fez diligências na região em busca o homem que conseguiu escapar, mas nenhuma prisão foi efetuada até o momento. O caso foi encaminhado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

