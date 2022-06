Homem é assassinado com 10 tiros no bairro Extrema, zona Sudeste de Teresina

Um homem identificado apenas como Ronray foi vítima de um homicídio ocorrido no começo da noite desta quarta-feira (15) na Vila Lucy Soares, localizada no bairro Extrema, na zona Sudeste de Teresina. De acordo com o relatório de ocorrência do 8º BPM, que esteve no local, a vítima estava andando pela rua na companhia do irmão quando foi abordada por uma dupla em uma motocicleta, que já chegou efetuando os disparos. Ronray morreu ainda no local e seu irmão também foi atingido, mas foi socorrido e encaminhado para o HUT.



Foto: Divulgação/Polícia Civil

Conforme informou a Polícia Militar, as vítimas ainda tentaram fugir correndo dos suspeitos quando foram atingidas. Até o momento não se tem informações dos suspeitos, mas a PM informou que Ronray tinha antecedentes criminais, passagens pela polícia e já havia cumprido pena no sistema penitenciário do Estado por crimes de roubo, tráfico e assalto à mão armada.

Para a Polícia Militar, o homicídio se trata de um acerto de contas. O caso foi encaminhado para a o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que prosseguirá com as investigações

