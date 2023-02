Homem é assassinado com vários tiros na Vila Palitolândia

Um homem identificado como Ivon Gomes, 58 anos, foi morto com vários disparos de arma de fogo na Vila Palitolândia, zona Sul de Teresina. Segundo informações do subcomandante do 17º Batalhão da Polícia Militar, major Oziel Sousa, a vítima foi morta durante a madrugada desta quinta-feira (09), mas o corpo só foi encontrado por populares pela manhã.

Leia também: Delegado Samuel Silveira troca tiros com bandidos em tentativa de assalto na zona Leste

Foto: Tony Silva/O Dia



A vítima foi morta dentro de uma residência. A suspeita é que ele estava dormindo quando foi executado. Contudo, ainda não há mais informações sobre a dinâmica ou a motivação do crime.

Foto: Tony Silva/O Dia

Equipes do 17º BPM fizeram o isolamento do local até a chegada da perícia e do IML. O caso deverá ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Aguarde mais informações.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações de Tony Silva.