Homem é assassinado e outro é baleado no bairro Nova Horizonte, em Teresina

A Polícia Militar registrou um homicídio e uma tentativa de homicídio na madrugada desta sexta-feira (01) no bairro Novo Horizonte, zona Sudeste de Teresina. Um homem identificado como José Augusto de Oliveira Sousa, 39 anos, foi assassinado a tiros na porta de casa na Rua São Gabriel. Um amigo dele, identificado como Márcio Luiz Diniz Pereira e que estava próximo, foi atingido pelos disparos nas costas, mas sobreviveu.



Moradores que ouviram os disparos acionaram a polícia. Quando os agentes do 8º BPM chegaram ao local se depararam com José Augusto já sem vida, mas Márcio Luiz ainda resistia aos ferimentos. Ele foi socorrido por uma ambulância do SAMU e encaminhado para o HUT. De acordo com relatório de ocorrência do 8º BPM, Márcio correu para dentro de casa quando ouviu os tiros na tentativa de fugir dos executores.



Foto ilustrativa: O Dia

Segundo informaram os populares à polícia, o crime teria sido praticado por alguém que se aproximou das vítimas em um carro e disparou os tiros sem descer do veículo. A PM fez diligências na região à procura de suspeitos, mas nenhuma prisão relacionada ao caso foi feita.

Para a polícia, o crime se trata de uma tentativa de execução relacionada a acerto de contas. Márcio Luiz já tinha passagens anteriores, assim como José Augusto, e usava tornozeleira eletrônica.

A PM acionou o Departamento de Homicídios, que vai proceder com a investigação, e o IML, que fez a remoção do corpo de José Augusto.

