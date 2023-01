Homem é assassinado em Campo Maior; um suspeito já foi preso

Um homem ainda não identificado foi assassinado por volta de 1h da madrugada deste sábado (28), na cidade de Campo Maior, a 84 km de Teresina. Segundo informações do comandante do 15° BPM, tenente-coronel Etevaldo Alves, a vítima foi encontrada por policiais militares na rua 13 de Junho, no bairro São João.



Ainda de acordo com o comandante, o corpo apresentava um ferimento no peito, mas até o momento não foi possível confirmar o instrumento usado para executar a vítima .

Foto: Divulgação/PM

Um homem identificado apenas como Bruno "Estrume" foi preso poucos minutos após o crime por equipes do 15 BPM.

"De imediato, nossas equipes conseguiram informações de quem teria cometido o homicídio. Um dos acusados foi preso no exato instante em que as diligências foram feitas", afirma o tenente-coronel.

Um segundo suspeito que não teve a identidade revelada para não atrapalhar a sua captura, também está sendo procurado por envolvimento no crime.

O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao IML onde deverá passar por perícia para confirmar a causa da morte.

Até o momento não há informações sobre a motivação do homicídio. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil de Campo Maior.

