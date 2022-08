Homem é atingido com dois tiros após perseguição na Avenida Dom Severino

Um homem identificado apenas como Maurício sofreu uma tentativa de homicídio na madrugada desta sexta-feira (05) enquanto trafegava de moto pela Avenida Dom Severino, na zona Leste de Teresina. Ele foi abordado por dois homens que também seguiam em uma motocicleta.



De acordo com o major Marcos Leal, comandante do 5º BPM, a vítima não apresentou nenhum documento de identificação que comprovasse que o nome que forneceu era verdadeiro. Com ele, a polícia encontrou um coldre – equipamento usado para guardar arma – e um cachimbo. “Segundo o que as testemunhas relataram, os perseguidores usavam ambos camisa preta. Os tiros que atingiram a vítima, um foi de raspão na cabeça e o outro foi na perna que ele fraturou na queda da moto”, relatou o major.



Foto ilustrativa: Assis Fernandes/O Dia

Maurício foi socorrido e encaminhado com vida por uma ambulância do SAMU até o Hospital de Urgências de Teresina. Segundo a PM, ele não corria risco de morte. Quanto aos suspeitos, a polícia ainda não tem informações sobre quem eles são nem para onde possam ter fugido. As imagens de câmeras de segurança nas proximidades do local do fato serão colhidas e analisadas pela perícia.

A polícia também não sabe dizer ainda o que teria motivado a tentativa de homicídio nem se a vítima teria alguma passagem anterior, já que ela não apresentava nenhum documento de identificação que pudesse comprovar que de fato o que nome que informou era o seu verdadeiro.

