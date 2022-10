Homem é baleado em tentativa de homicídio no bairro São Joaquim

Um homem identificado apenas como Felipe foi vítima de uma tentativa de homicídio por volta das 20h desta quarta-feira (27) no bairro São Joaquim, na zona Norte de Teresina. De acordo com a polícia, ele foi atingido por vários disparos de arma de fogo, ficou bastante ferido, mas foi socorrido por familiares e encaminhado para o hospital ainda com vida.



Foto ilustrativa: Jailson Soares/O Dia

Em conversa com o Portalodia.com, o subtenente Vladimir, do 9º BPM, que atende à região, informou que Felipe foi abordado por dois homens que estariam trafegando em uma bicicleta. “O pessoal de lá não quis dar muitos detalhes porque ficam com medo de falar, mas o que nos informaram no local foi que ele teria surpreendido por esses dois indivíduos e que eles já chegaram atirando. A vítima ficou bastante ferida, mas foi socorrida no Hospital do Buenos Aires”, relatou o subtenente.

Do Hospital do Buenos Aires, Felipe foi encaminhado para o HUT. A polícia não soube informar quem teria praticado o crime nem as motivações. O caso foi repassado para Polícia Civil e será investigado pela delegacia da região.

