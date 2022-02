Homem é condenado pela justiça por matar testemunha de tentativa de homicídio

Fabiano Lustosa foi condenado a 32 anos de prisão em regime fechado por matar a tiros João Francisco dos Santos e tentar matar Matheus Gomes de Sousa. O crime aconteceu no dia 1º de janeiro de 2018, na cidade de Floriano. Segundo o Ministério Público, a vítima fatal ouviu disparos e, ao se aproximar do local do crime, foi morta com um tiro na cabeça.

De acordo com a denúncia, Fabiano se dirigiu a uma borracharia com o objetivo de fazer uma cobrança contra José Avelino Neto. Não o encontrando, efetuou três disparos de arma de fogo contra Matheus Gomes. Em seguida, atirou na cabeça da vítima fatal João Francisco dos Santos, que não tinha envolvimento com a situação, mas, estando em um estabelecimento próximo, ouviu o barulho dos tiros e se aproximou. Foto: Reprodução pós os crimes, o acusado evadiu-se para cidade de Uruçuí, e foi preso posteriormente. No julgamento, o Conselho de Sentença acatou todas as teses do Ministério Público, condenando Fabiano Lustosa pelo crime de homicídio contra João Francisco, e pelo crime de tentativa de homicídio contra Matheus Gomes, ambos os delitos qualificados pelo motivo torpe e pelo uso de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas.

O juiz Francisco Gomes da Costa Neto, que presidiu a sessão, fixou a pena em 32 anos de reclusão, mantendo o réu preso em regime fechado. Além disso, em relação à testemunha José Avelino Neto, foi suscitada pelo promotor de Justiça a ocorrência do crime de falso testemunho, reconhecido pelo Conselho de Sentença. A testemunha foi presa após a sessão de julgamento, sendo encaminhada para a Central de Flagrantes de Floriano.



Com informações do MPPI.