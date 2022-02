Motorista dorme ao volante e colide com ônibus na BR-343; 13 pessoas ficaram feridas

Na madrugada deste domingo (27), um acidente grave envolvendo um veículo Fiat Punto e um ônibus deixou 13 pessoas feridas na BR-343, no município de Buriti dos Lopes, localizado a 302 km de Teresina.



Leia também: Mãe é detida após denúncia anônima de agressão ao filho de 11 anos em Teresina

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do veículo Fiat Punto, um homem de 37 anos que não teve a identidade revelada, dormiu ao volante, fazendo com que o carro invadisse a pista contrária e colidisse frontalmente com o ônibus.

Imagem ilustrativa. Foto: Divulgação/PRF.

Com o impacto, o ônibus saiu da pista e tombou, ferindo 13 pessoas que estavam no interior do veículo. Ainda de acordo com a PRF, o teste de alcoolemia realizado no condutor do Fiat Punto deu positivo para ingestão de álcool.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) e encaminhadas ao Hospital Regional Dirceu Arcoverde (Heda), em Parnaíba.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no