Homem é condenado pelo tráfico de 258 kg de droga em Teresina

Um homem de iniciais O.G.C.F. foi condenado a seis anos e seis meses de prisão pelo crime de tráfico de drogas em Teresina. Ele foi flagrado em junho de 2022 pela Polícia Rodoviária Federal com um total de 258 kg de entorpecentes. A sentença foi proferida pelo juiz de direito da 6ª Vara Criminal de Teresina, Leonardo Lúcio Freire Trigueiro.

Segundo a denúncia, o homem conduzia um caminhão com 255,75 kg de maconha e 3 kg de cocaína ocultados em cinco tonéis dispostos no centro da carga em posição vertical. A grande quantidade de droga foi descoberta durante trabalho de fiscalização da PRF.

O réu disse aos agentes que tinha saído do município Luís Eduardo Magalhães-BA com destino a um armazém localizado na avenida Maranhão, em Teresina. Porém, na entrevista à Superintendência da Polícia Federal, antes da formalização do interrogatório policial, o acusado afirmou que não estava transportando as drogas da Bahia, mas sim da cidade de Uberaba, Minas Gerais, para a capital piauiense.

Ele revelou que receberia o valor de R$ 6.000 para transportar a carga. O homem se negou a responder quem o contratou e a quem entregaria os entorpecentes. O.G.C.F cumprirá a pena inicial em regime semiaberto, na Colônia Agrícola Major César ou estabelecimento prisional que possua o regime fixado, sem o direito de recorrer em liberdade.

