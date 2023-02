Homem é encontrado morto na Estrada da Alegria após família receber vídeo de ameaça

Um homem identificado como Railson Alves da Silva foi encontrado morto por volta das 6h40 desta quarta-feira (08), na Estrada da Alegria, região do povoado Cantinho Sul, zona Rural de Teresina. Segundo informações do 17º Batalhão da Polícia Militar, a vítima, que é funcionária de um hotel na capital, foi morta com oito disparos de arma de fogo na região da cabeça.



Foto: Reprodução

De acordo com o subtenente Nonato, do 17º BPM, familiares da vítima informaram a polícia sobre desaparecimento do jovem no final da tarde de ontem, após receberem um vídeo em que Railson aparece com quatro armas apontadas para a sua cabeça.

“Os familiares registraram um boletim de ocorrência informando o sumiço dele, porque postaram um vídeo mostrando quatro armas apontadas para cabeça dele. Então, eles fizeram a denúncia com o intuito de encontra-lo antes que fosse morto, mas não deu tempo. Suspeitamos que os elementos envolvidos já tinham planejado o crime”, afirmou o subtenente.

A suspeita é de que a vítima tenha envolvimento com facções criminosas que atuam em Teresina e que a execução esteja relacionada a disputa entre organizações rivais. Contudo, ainda não há confirmação sobre a motivação do crime ou a identidade dos suspeitos.

A polícia agora investiga se um veículo encontrado abandonado na Estrada da Alegria tem algum envolvimento com o crime. Equipes do Departamento de Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia da Polícia Civil estiveram no local colhendo mais informações sobre o caso.

O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

