Piauí registrou mais de dois assassinatos por dia em 2022; maior número em oito anos

João Rodrigues Dias Neto, morto a tiros na frente das filhas em São Raimundo Nonato. Tainah Luz Brasil Rocha, morta a facadas na casa da ex-namorada em Teresina. Francisco Helder Alves, morto a tiros dentro do hotel onde trabalhava na cidade de Luís Correia. Essas são apenas três das 829 vítimas de mortes violentas intencionais no Piauí em 2022. O número é o maior registrado no estado desde 2015, quando as estatísticas começaram a ser divulgadas no Painel de Indicadores Públicos da Criminalidade, da Secretaria de Segurança Pública.



As mortes violentas intencionais incluem homicídios dolosos, latrocínios, feminicídios e lesões corporais seguidas de mortes. Somente no ano passado, 417 mortes violentas intencionais foram registradas nos municípios do interior e 358 em Teresina. No total, foram 41 assassinatos a mais do que o registrado em 2021.

O painel aponta ainda um aumento significativo da violência nos últimos três anos. Desde 2015, o número de assassinatos vinha diminuindo no estado, chegando a registrar o mínimo de 588 mortes em 2019. Contudo, desde 2020, as estatísticas mostram um crescimento no número de mortes violentas intencionais, sendo 710 em 2020, 788 em 2021 e 829 em 2022.

Em 2022, os meses de setembro e abril registraram o maior número de mortes, com 87 homicídios cada, o que representa um total de quase 3 mortes violentas por dia. Em relação ao número de feminicídios, foram 23 registrados ao longo do ano, sendo 19 no interior e 4 em Teresina. Entre as vítimas está Francinete Castro de Sousa, morta estrangulada pelo próprio marido no Parque Eliane, zona Sul de Teresina. O crime ocorreu em dezembro do ano passado.

Parte dos homicídios tem relação com organizações criminosas, diz delegado

De acordo com o delegado Matheus Zanatta, da Superintendência de Operações Integradas e Avaliação de Riscos da Polícia Civil do Piauí, parte dos homicídios registrados no estado estão relacionados à atuação de organizações criminosas. Por isso, uma das metas do Governo do Estado é instalar oito delegacias especializadas no combate a essas organizações, sendo quatro em Teresina e quatro no interior (Parnaíba, Piripiri, Picos e Floriano). Além destas, uma nona delegacia no interior está sendo avaliada pela gestão.

"É um efeito cascata, a organização criminosa leva como consequência outros crimes, como o homicídio e o tráfico", diz o delegado Matheus Zanatta.

Outra mudança prevista pela SSP é a extinção do Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco) e criação do Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). “O que nós observamos, pelo menos em Piripiri, no litoral e também na capital, é que parte desses homicídios estão relacionados a pessoas que integram organizações criminosas. Além disso, na capital, também temos a disputa pelo tráfico de entorpecentes. É um efeito cascata, a organização criminosa leva como consequência outros crimes, como o homicídio e o tráfico. Por isso, uma das metas é criar novas delegacias de combate às facções”, explica o delegado.

Uma das ações planejadas com foco na redução de mortes violentas intencionais têm sido também a realização de blitzes em áreas com altos índices de criminalidade, resultando na prisão de foragidos da justiça e na apreensão de armas e drogas. Além disso, as forças de segurança têm cumprido semanalmente mandados de busca e apreensão e prisão em todo o estado. Em Piripiri, por exemplo, uma operação realizada por policiais da Força Estadual de Segurança Pública, Polícia Civil e Política Militar reduziu, em um mês, 67% o número de mortes violentas no município.

“Em janeiro, o secretário fez um levantamento das cidades com maior índice de criminalidade e foi observado um número muito grande em Piripiri, então, ele determinou um reforço no policiamento ostensivo e investigativo no município. Em um mês, houve diminuição de 67% no número de homicídios em comparação a janeiro do ano passado, e 50% do registro de furtos e roubos. O nosso objetivo é levar esse esforço concentrado para toda cidade com alto índice de criminalidade. Provavelmente também vamos estender para o Sul do estado”, afirmou Matheus Zanatta.

