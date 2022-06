Homem é executado a tiros no bairro Nova Brasília

Um homem identificado como Alano Mateus foi executado com vários disparos de arma de fogo por volta das 14h desta quinta-feira (30), na Avenida Campo Maior, no bairro Nova Brasília, zona Norte de Teresina.

Foto: Jailson Soares/O Dia

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos de praticarem o crime se evadiram do local antes da chegada da polícia e as testemunhas temem dar maiores informações sobre a dinâmica do homicídio.

"A lei do silêncio imperou nessa situação. Logo em seguida chegaram os familiares e reconheceram a vítima. A mãe diz que foi a facção que matou o filho dela", afirmou o cabo Eduardo, do 9º BPM.

Foto: Jailson Soares/O Dia



Ao lado do corpo foram encontradas quatro cápsulas deflagradas. Contudo, apenas após a perícia será possível determinar a arma usada no homicídio. Até o momento não há informações sobre o que teria motivado o crime.

Foto: Jailson Soares/O Dia



Equipes do 9º BPM isolaram o local até a chegada da perícia. O Instituto de Medicina Legal (IML) também está no local para fazer a remoção do corpo.

O caso deverá ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).