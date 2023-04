Homem é executado a tiros no Jardim Europa, zona Sudeste de Teresina

Um homem de 31 anos foi executado a tiros por volta das 14h desta sexta-feira (14). O crime ocorreu no bairro Jardim Europa, zona Sudeste de Teresina. Populares que estavam próximos ao local acionaram a polícia logo após o crime. O local foi isolado pela perícia criminal.

(Foto: Jailson Soares/ODIA)

De acordo com o 8º Batalhão da Polícia Militar, a vítima havia saído recentemente do sistema prisional. Ele respondia por furto. Segundo o delegado Bruno Ursulino, o homem estaria em frente à sua residência fazendo serviço de capina quando foi abordado por bandidos armados em uma motocicleta. O delegado acredita que um dos tiros perfurou o tórax da vítima, que morreu ainda no local.

Ainda não se sabe a motivação do crime e, até o momento, os suspeitos não foram localizados. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).

