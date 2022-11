Homem é morto a tiros após jogo do Brasil no bairro Monte Verde

Um homem identificado como Waldecy Robert Ferreira do Nascimento, de 22 anos, foi morto a tiros por volta das 19h desta quinta-feira (24), na avenida Amadeus Paulo, no bairro Monte Verde, zona Norte de Teresina. A vítima estava em um bar para assistir à partida entre Brasil e Servia pela Copa do Mundo do Catar quando, após o final do jogo, foi atingido por cinco disparos.

Foto: Reprodução

Imagens gravadas por câmeras de segurança do bar mostram o momento em que o suspeito chega ao local em uma motocicleta junto com um comparsa. Ele desce do veículo já com a arma em punho e adentra o estabelecimento. O suspeito se aproxima e dispara um tiro a queima roupa na cabeça de Waldecy, que estava sentado em uma mesa com duas mulheres. Em seguida, o atirador efetua mais quatro disparos com a vítima já no chão.

"Após análise de câmeras de segurança, fornecidas pelo proprietário do bar, verificou-se que o crime foi praticado por dois homens que estavam em uma moto, modelo CG de cor Verde. Ambos estavam de capacete. Enquanto um ficou na moto aguardando o outro desceu e efetuou os disparos contra a vítima, a queima roupa", informou a major Joselaine, do 13º BPM.

Uma criança passa ao lado da vítima segundos antes dos disparos e, por pouco, também não foi atingida. Outras pessoas que estavam no local fogem correndo quando presenciam o crime.

Até o momento não há informações sobre a identidade dos suspeitos de terem participado do crime. A suspeita é de que o caso se trate de uma execução já que nenhum pertence da vítima foi levado. Segundo a Polícia Militar, Waldecy já possui passagens pela polícia pelo crime de roubo a mão armada e familiares teriam informado que o mesmo possuía rivalidade com homens do bairro Parque Brasil.

Equipes do 13º BPM fizeram o isolamento do local até a chegada da Perícia da Polícia Civil e do Instituto de Medicina Legal (IML).

