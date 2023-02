Homem é morto a tiros no bairro Árvores Verdes, zona Leste de Teresina

Um homem identificado como Wesley do Nascimento Carvalho, 25 anos, foi encontrado morto por volta das 19h deste sábado (25), na rua São Carlos, no bairro Árvores Verdes, zona Leste de Teresina.



De acordo com o Comando do 5° Batalhão da Polícia Militar, durante patrulhamento, uma viatura do Rone encontrou a vítima já em óbito com várias marcas de tiros.

Populares que residem próximo ao local não reconheceram a vítima. Contudo, um irmão de Wesley esteve no local do crime e fez o reconhecimento do corpo.

Imagem ilustrativa. (Foto: Jailson Soares/O Dia)



Até o momento não há informações sobre o que teria motivado o homicídio ou a identidade dos suspeitos de atirarem contra Wesley.

O SAMU chegou a ser acionado, mas constatou o óbito ainda no local. A equipe do 5 BPM isolou o local até a chegada da perícia da Polícia Civil.

O caso deverá ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).