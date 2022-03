Homem é morto com 15 tiros no bairro Alto da Ressurreição

Um homem identificado como Raimundo de Oliveira Carvalho, de 40 anos, foi morto a tiros por volta das 22 horas desta quarta-feira (09), no bairro Alto da Ressurreição, zona Sudeste de Teresina.

Segundo o 8º Batalhão da Polícia Militar, Raimundo foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta a menos de 100 metros de casa e foi atingido por 15 disparos, deste cinco somente na cabeça.

Foto: Arquivo O Dia

Ainda de acordo com a PM, a vítima possui diversas passagens pelo sistema prisional pelo crime de roubo, inclusive com condenações.

Até o momento a polícia não confirmou a motivação ou a identidade dos suspeitos de terem praticado o crime.

Equipes da Polícia Técnico-Científica e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionadas e estiveram no local. O Instituto de Medicina Legal também foi acionado para fazer a remoção do corpo. O caso será investigado pelo DHPP.