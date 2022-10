Homem é morto com golpes de faca ao tentar assaltar açougue no Parque Firmino Filho

Uma tentativa de assalto terminou com uma pessoa morta na noite desta quarta-feira (06) na zona Norte de Teresina. Um homem identificado como Jackson Araújo Sousa, 24 anos, foi assassinado com um golpe de faca ao tentar roubar um açougue localizado no Parque Firmino Filho, região da Grande Santa Maria da Codipi. O fato aconteceu por volta das 19 horas.

Leia também: Vítima reage e esfaqueia assaltante na zona Sul de Teresina

Segundo a Polícia Militar, os golpes de faca que tiraram a vida de Jackson teriam sido desferidos pelo proprietário do açougue, que resistiu à tentativa de assalto. Jackson morreu no local, mas seu comparsa conseguiu fugir. Quem dá mais detalhes é o sargento Sérgio, do 13º BPM cuja guarnição esteve no local do ocorrido.



Foto ilustrativa: Arquivo O Dia

“A informação que tivemos é que uma dupla de motoqueiros fazia assaltos na região e um deles teria sido alvejado com arma de fogo. Mandamos uma viatura e quanto chegamos ao local, constatamos através do SAMU que o homicídio não foi com arma de fogo, mas sim com arma branca. A vítima residia no Parque Brasil. O comparsa dele, que pilotava a moto, ainda tentou socorrê-lo e levá-lo para outro local, mas não conseguiu e abandonou o colega ferido junto com a moto usada no roubo”, relata o sargento Sérgio.

A motocicleta não tem restrição de roubo e a polícia ainda não sabe informar se Jackson tinha ou não passagens anteriores pela polícia. Com relação à vítima da tentativa de assalto, que desferiu os golpes de faca, a PM não informou sua identificação. As guarnições fizeram buscas pelo comparsa de Jackson, mas ninguém foi localizado.

A perícia do IML foi acionada e o caso seguirá sob investigação pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no