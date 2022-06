Homem é condenado a cinco anos de prisão por roubo de moto em Teresina

Um homem identificado como Francisco Wilson Oliveira Sousa foi condenado a cinco anos e quatro meses pelo roubo de uma motocicleta no bairro Vila São Francisco, na zona Norte de Teresina. Na decisão de primeiro grau, juiz Lirton Nogueira, à época titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Teresina, estabeleceu o regime fechado para o cumprimento da pena.

De acordo com o processo, o crime ocorreu em fevereiro de 2014, quando a vítima, um homem identificado como Francisco José Nunes da Silva Filho, conduzia sua motocicleta Honda CG 150 FAN em uma das ruas do bairro Vila São Francisco, zona Norte de Teresina, e foi abordada por dois assaltantes armados com revólver que, após ameaça, roubaram seu veículo.

Participaram do julgamento na 1ª Câmara Especializada Criminal os desembargadores Edvaldo Pereira de Moura, Sebastião Ribeiro Martins e Pedro de Alcântara da Silva Macêdo.

