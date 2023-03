Homem é preso acusado de matar a própria mãe a pauladas em Teresina

Um homem identificado pelas iniciais P. H. A. F. foi preso, na manhã desta sexta-feira (10), no bairro Monte Castelo, zona Sul da capital, acusado de matar a própria mãe a pauladas em Teresina. O crime aconteceu em abril de 2017.

Leia também: Polícia desmonta rinha de galo e apreende 28 aves em José de Freitas

A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada de Capturas do Piauí (Decap). Além do matricídio, ele também é suspeito de envolvimento em um homicídio qualificado ocorrido no bairro Macaúba, em 2021.

De acordo com as investigações, a vítima sempre era agredida pelo filho que era usuário de drogas. "Esse homem matou brutalmente a mãe dentro da própria casa porque queria dinheiro para comprar entorpecentes. Na época realizamos a prisão, ele estava cumprindo pena e, posteriormente, fugiu. Hoje estamos fazendo a captura desse indivíduo para que ele possa pagar pelo crime que cometeu" disse o coordenador de investigação da Decap, Joatan Gonçalves.

O homem tentou resistir à prisão, mas foi algemado e conduzido a Central de Flagrantes para a realização dos procedimentos cabíveis.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no