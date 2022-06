Homem é preso com bloqueador de carro no centro de Teresina

Um homem que não teve a identidade revelada foi preso na tarde desta quarta-feira (01/06) no momento que agia para roubar carros que eram estacionados no centro de Teresina. O indivíduo utilizava um bloqueador de trava de veículos para realizar os crimes.

Leia também: Cinco pessoas são presas por tráfico de drogas em Campo Maior

De acordo com o coordenador da Força Tarefa da Secretaria de Segurança do Piauí, major Audivam Nunes, o suspeito foi localizado pelo serviço de inteligência, que flagrou o homem atundo no centro da capital.

Foto: Divulgação / PMPI



Foto: Jailson Soares / O Dia

“Ele é arrombador no centro de Teresina e estava tentando roubar os carros com uso de bloqueador. O serviço de inteligência estava a postos, filmou o momento exato que ele estava tentando arrombar os carros e conseguimos fazer a abordagem”, disse.

Operação Junho

A prisão aconteceu dentro da Operação Junho, desencadeada em Teresina nesta quarta-feira (01/06) com objetivo de coibir a criminalidade na capital. Somente na tarde de hoje, quatro pessoas foram presas por diferentes crimes. Os trabalhos devem seguir até o final deste mês.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no