Homem é preso com mais de 35kg de maconha na Zona Norte de Teresina

Um homem identificado apenas com as iniciais L.N de H. foi preso pelo crime de tráfico de drogas na manhã desta sexta-feira (16), após ter sido abordado pela Polícia Militar na Vila Santo Afonso, localizada na Zona Norte de Teresina. Com ele, foram apreendidos mais de 36 kg de maconha, além de crack e munições.

(Foto: Divulgação/PMPI)

De acordo com a PMPI, as equipes estavam em patrulhamento tático na zona norte e receberam uma denúncia anônima de que uma pessoa estaria vendendo drogas e recebendo um grande fluxo de pessoas e veículos no endereço citado. Ao se aproximar da localização, a equipe visualizou um indivíduo com uma sacola na mão que, ao ver os policiais, saiu correndo e pulou o muro de terreno baldio.

Apesar da tentativa de fuga, o homem foi capturado pelos policiais enquanto cavava um buraco a fim de esconder a sacola. Ao vasculharem o local, a equipe de polícia encontrou diversos materiais utilizados para a prática do crime.

Dentre os objetos apreendidos, estão incluídos três celulares, duas balanças de precisão, um rádio comunicador, máquina de cartão e uma quantia de dinheiro em espécie. Diante do ocorrido, o suspeito foi encaminho à Central de Flagrantes de Teresina para os procedimentos cabíveis.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no