Operação Réveillon 2023: Polícia Militar reforça segurança no litoral do Piauí

A fim de garantir segurança no litoral do Piauí durante os últimos dias do ano, período que reúne um maior número de pessoas, inclusive turistas, nas praias piauienses, a Polícia Militar deu início à Operação Réveillon 2023 na tarde desta ontem (15).

Policiais de vários batalhões especializados da capital se deslocaram para o litoral para reforçar o policiamento em Luís Correia e Cajueiro da Praia. Segundo a PMPI, equipes da RONE, CANIL, Batalhão Rodoviário Estadual (TOR), 6º e 8° Batalhão de Teresina já estão presentes na região.



“Este reforço será aplicado em toda a área de atribuição do Batalhão, com objetivo de trazer a sensação de segurança local e melhor atender a população dos municípios e os turistas”, afirma a PMPI.



Além disso, após as festas natalinas, a segurança será ainda mais reforçada, visando manter a paz social e a ordem pública, trazendo o máximo de sensação de segurança pública nos locais.

