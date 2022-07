Homem é preso dentro de Fórum por tentar matar a ex-namorada em Água Branca

Tauan David Melo do Nascimento Lima, de 23 anos, foi preso nesta terça-feira (12), dentro do Fórum de Água Branca por tentar matar a ex-namorada. Segundo informações do tenente-coronel Cordeiro, comandante da PM no município, o jovem era considerado foragido e tinha ido ao fórum na companhia de um advogado.

"Ele chegou com o advogado, e como a gente estava com o mandado de prisão em mãos, o funcionário nos ligou e fizemos a prisão preventiva dele. Ele foi conduzido até a delegacia e de lá vai ser encaminhado para a Casa de Custódia", afirmou o tenente-coronel Cordeiro. Foto: Reprodução/Sindisjus O crime aconteceu no último dia 04 de julho. Segundo a investigação, Tauan não aceitava o fim do término do relacionamento com a vítima e pulou o muro da residência para tentar matá-la. Dentro da residência, o suspeito teria esfaqueado o cachorro da família e, em seguida, esfaqueou a jovem, que foi socorrida com vida. Após o crime, a vítima foi conduzida ao Hospital de Água Branca e sobreviveu. Diante dos fatos, Tauan era procurado por tentativa de feminicídio.

