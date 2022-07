Sobrinho é suspeito de assassinar o tio com golpes na cabeça no Piauí

Um idoso de 74 anos identificado como Francisco dos Santos, mais conhecido como Bodó, foi encontrado morto nesta terça-feira (12/07) dentro de sua residência na localidade Tucunzal, na zona rural do município de Nossa Senhora de Nazaré, no Norte do Piauí. Um sobrinho da vítima, identificado como Alberto Bodó é suspeito do que a polícia aponta como assassinato.

De acordo com o Grupamento de Polícia Militar da cidade, o corpo do idoso foi encontrado caído na residência por populares, que acionaram a polícia. A guarnição identificou que o homem se encontrada sem vida, isolou a área e acionou a perícia. A polícia técnica indicou que o idoso foi morto com golpes na cabeça.

Foto: Divulgação / Polícia Militar

As primeiras apurações policiais apontaram que o idoso e o sobrinho estavam consumindo bebida alcoólica na noite dessa segunda-feira (11/07). Eles tinham histórico de desentendimento familiar. Populares apontaram o sobrinho como suspeito do crime. A polícia iniciou diligências, mas não localizou o suspeito e o considerou foragido.

“O sobrinho é o principal suspeito, segundo populares que encontram o corpo. A vítima tem muito sangue na cabeça, o que provavelmente provocou a morte. A Polícia Militar está em diligências para tentar localizar o suspeito”, disse o sargento Luciano, comandante do GPM de Nossa Senhora de Nazaré.

