Homem é preso por importunação sexual contra adolescente de 14 anos em clube

Um homem que não teve a identidade revelada foi preso em flagrante, na tarde desta segunda-feira (24), suspeito de ter importunado sexualmente uma adolescente de 14 anos. O caso aconteceu durante um evento no Clube dos Comerciários, localizado na Cacimba Velha, zona Rural de Teresina.

Foto: Arquivo O Dia

Segundo o pai da vítima, cuja identidade foi preservada, a adolescente estava banhando na piscina do clube quando o homem se aproximou da jovem e teria tocado as partes íntimas da vítima e dito palavras de cunho sexual.

"A gente estava num momento de lazer com a minha família, minha filha foi sair de uma piscina para ir para outra, e o cara passou a mão nela e disse que ela era bonita e gostosa. Isso é revoltante. Se fosse filha dele, queria ver se ele iria dizer que "só passou a mão". Estou revoltado. Minha menina só tem 14 anos. Ela ficou nervosa, se tremendo", afirmou o pai.

A adolescente denunciou a ação criminosa a um segurança do clube, que rendeu o homem até a chegada da Polícia Militar. De acordo com o sargento Sousa, do 5º Batalhão da Polícia Militar, o suspeito apresentava sinais de embriaguez e negou ter cometido o crime.

Foto: Pedro Cardoso/O Dia

"O elemento foi detido pelo segurança e fomos informados que ele passou a mão no corpo da garota com conotação sexual. Ele falou que não tinha feito, que não procedia, mas estava com sintomas de embriaguez", destacou.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e deverá ser autuado pelo crime de importunação sexual. Segundo o Código Penal, a pena pelo crime pode variar de um a cinco anos de prisão. O suspeito deverá passar por Audiência de Custódia nessa terça-feira (25).

Com informações de Chico Filho.