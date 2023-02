Homem é preso por tentar matar ex-companheira na frente da filha dela em Canto do Buriti

Um homem identificado pelas iniciais J.P.S foi preso no interior do Piauí acusado de tentar matar a ex-companheira na frente da filha dela. O crime aconteceu na cidade de Canto do Buriti em setembro de 2022. Durante uma discussão, J.P.S sacou a arma e disparou três vezes contra a vítima. Após o crime,e ele fugiu, tendo sido preso nesta sexta-feira (03).



Leia também: Homem é preso suspeito de tentar matar mulher a pedradas e atropelar a vítima em Teresina



Foto ilustrativa: O Dia

De acordo com a polícia, a investigação conduzida pela Delegacia de Canto do Buriti comprovou a autoria da tentativa de feminicídio. A justiça, então, expediu um mandado de prisão preventiva contra o acusado. Foi por força deste mandado que J.P.S foi detido.

Por meio de nota, a Polícia Civil informo que o acusado foi localizado na zona rural de Canto do Buriti, em uma área de mata. Ele foi autuado por tentativa de homicídio com qualificadora de feminicídio e agora se encontra à disposição da justiça.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da Polícia Civil