Homem é preso suspeito de engravidar adolescente no Piauí

Um homem de iniciais F.A.S. foi preso nesta quinta-feira (30) no município de Monsenhor Gil, no centro-norte do Piauí, suspeito de estuprar a própria enteada, que é adolescente. Ele responde a inquérito conduzido pela 18ª Delegacia de Polícia em Monsenhor Gil por estupro de vulnerável.

A Polícia Civil informou que cumpriu mandado de prisão preventiva e busca e apreensão em desfavor do suspeito. A investigação apontou que ele cometia os estupros desde quando a vítima tinha 14 anos.

“Segundo as investigações, o referido nacional teria praticados atos sexuais com a enteada, desde quando a vítima era menor de 14 anos, e os fatos foram descobertos pois, a menor ficara grávida em decorrência dos abusos sexuais, estando atualmente gestante”, disse a polícia.

Foto: Reprodução / Prefeitura de Monsenhor Gil

IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

Um homem identificado como Alan Rocha Rodrigues foi preso nesta quarta-feira (29), em Teresina, suspeito de mostrar o pênis para uma atendente de uma padaria na zona Leste da capital. O crime de importunação sexual aconteceu em outubro do ano passado e ganhou repercussão ao ser flagrado por câmeras de segurança do estabelecimento.







