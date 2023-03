Homem é preso suspeito de estuprar criança de nove anos em José de Freitas

Um homem identificado pelas iniciais C. J. L., de 43 anos, foi preso nesta quarta-feira (15), suspeito de ter estuprado uma criança de nove anos na cidade de José de Freitas. De acordo com o delegado André Moreno, titular da Delegacia de José de Freitas, o crime ocorreu em 2016.

Foto: Divulgação/Polícia Civil

A prisão é decorrente do cumprimento de mandado de prisão por estupro de vulnerável expedido pela Vara Única da Comarca de José de Freitas.

"Já pende contra ele uma condenação e a delegacia de Joisé de Freitas se mantém ativa na busca por alvos e por pessoas que tenham mandado de prisão em aberto. Então, a gente espera estar dando uma resposta para a sociedade, mesmo após todo esse tempo e tentar trazer um pouco mais de conforto à família", afirma o delegado.

De acordo com o delegado, o indivíduo teria cometido atos libidinosos com a vítima, que à época tinha apenas nove anos de idade e era amiga de seus filhos. O suposto autor do caso trabalhava pregando e prestando outros serviços a uma igreja na cidade.