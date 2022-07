Homem é preso suspeito de ter assassinado a ex-cunhada em Floriano

Um homem identificado como Francisco Leandro Torres Fernandes foi preso em flagrante, na tarde deste domingo (24), suspeito de ter assassinado a facadas a ex-cunhada, identificada como Gedsomaria Borges dos Santos. O crime ocorreu na cidade de Floriano, a 188 km de Teresina. O suspeito foi localizado e preso em flagrante por equipes da Polícia Militar do município, com apoio da Polícia Civil.

Segundo a delegada Anna Lívia, titular da Delegacia Regional de Floriano, a vítima teve um relacionamento com o irmão do suspeito há mais de cinco anos. "Posto o fim no relacionamento, cada um já construiu uma nova família. O fato foi por desavenças ocorridas há um ano entre a vítima e o suposto autor do fato", afirmou.

Foto: Divulgação/Polícia Civil

Gedsomaria Borges dos Santos estava em um bar quando foi surpreendida pelo ex-cunhado, que a golpeou uma faca na região do coração. Após o crime, Francisco Leandro se evadiu do local, mas foi preso no mesmo dia.

O suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes para realização dos procedimentos legais. Francisco Leandro será indiciado pelo crime de homicídio qualificado com motivo torpe. As investigações sobre o caso ficarão a cargo da Delegacia Regional de Floriano.