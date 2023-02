Homem em situação de rua é assassinado com tiro no rosto no Centro de Teresina

Um homem em situação de rua foi assassinado na noite desta terça-feira (07), na Rua Lisandro Nogueira, no Centro de Teresina. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida por um tiro no rosto e veio a óbito ainda no local do crime.

Imagem ilustrativa. Foto: Jailson Soares/O Dia

De acordo com informações colhidas pela polícia junto a testemunhas, a vítima teria discutido com um condutor de um carro do modelo Corolla que passava pelo local. O condutor teria descido do carro e disparado um único tiro que atingiu o rosto da vítima.

A vítima não portava nenhum documento, mas foi reconhecida por comerciantes e identificada apenas como Cláudio. Até o momento não há informações sobre a identidade do atirador. O crime aconteceu nas proximidades do Mercado Central, conhecido como Mercado Velho.

O IML foi acionado e recolheu o corpo da vítima. As investigações sobre o caso deverão ficar a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Com informações de Tony Silva.