Homem estava comemorando aniversário quando foi morto na av. Homero Castelo Branco

O delegado Francisco Baretta, coordenador do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), afirmou em entrevista à imprensa na manhã desta sexta-feira (30), que Antônio Marcelo Dias Sudário, de 24 anos, estava comemorando o aniversário em um restaurante na Avenida Homero Castelo Branco, quando, ao sair, foi atingido por vários disparos efetuados por criminosos encapuzados. O crime aconteceu na tarde desta quinta-feira (29).



De acordo com o delegado, os relatos das testemunhas ouvidas pela equipe de investigação confirmam que Antônio Marcelo era o alvo dos criminosos. “Ele estava acompanhado com mais duas pessoas, mas os tiros foram direcionados a ele. Ele pegou tiros em vários locais do corpo, na mão, nas costas, na região escapular”, afirmou o delegado.

Segundo ele, o veículo usado pelos atiradores, um Fiesta Sedan de cor preta, já havia sido avistado nas imediações do restaurante antes do crime. Um vídeo gravado por testemunhas mostra o exato momento em que os suspeitos encapuzados entram no veículo e fogem do local. Um deles está vestindo um colete à prova de balas.

“Não sabemos adiantar a motivação. O que sabemos é que esse rapaz foi envolvido no tráfico de drogas. Não sei se ele ainda está ativamente agindo ou se não. Atualmente, segundo os familiares dele, ele estava trabalhando com venda de roupas e morava na região do São Joaquim, mas não sabemos se a motivação tem relação com o tráfico de drogas”, destacou o delegado Baretta.

Até o momento não há confirmação sobre o que teria motivado o crime ou a identidade dos envolvidos.

