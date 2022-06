Homem estupra ex-mulher em Teresina, foge para o Maranhão e é preso

Um homem que não teve a identidade revelada foi preso, neste domingo (05), acusado de ter estuprado a ex-esposa em um motel de Teresina. A prisão ocorreu na cidade de São José de Ribamar, no estado do Maranhão.

As investigações apontam que, no dia do crime, o indivíduo retirou a esposa de um ônibus escolar na cidade de Nazaria, no Piauí, e teria levado a vítima a um motel na cidade de Teresina, local onde ocorreu o estupro. O crime ocorreu no último mês de maio.

Imagem ilustrativa. (Foto: Arquivo O Dia)

"Desde o conhecimento do fato, todas as diligências necessárias foram realizadas e com apoio da Gerência de Polícia Especializa pode-se localizar o indivíduo no Estado do Maranhão, na cidade de São José de Ribamar. Pedimos então o apoio da Polícia Civil do Maranhão, que prontamente atendeu nosso pleito e cumpriu o mandato naquele Estado", explica o gerente de Polícia Especializada, o delegado Matheus Zanatta.

Ainda de acordo com o delegado, o indivíduo está recolhido em um presídio do Maranhão. Contudo, foi feito o pedido de recambiamento à Justiça para que seja transferido para uma unidade prisional no Piauí.