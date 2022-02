Homem flagrado arrombando carros na Dom Severino é solto dois dias depois pela Justiça

Dois dias após ser preso em flagrante arrombando um carro na Avenida Dom Severino, na Zona Leste de Teresina, Antônio Wilson Luís de Sousa foi solto pela Justiça . A decisão de liberdade provisória é da juíza Cassia Lage.



Antônio Wilson é suspeito de praticar uma série de arrombamentos de carros na Zona Leste de Teresina. Ele foi preso durante uma investigação do 12º Distrito Policial, quando tentava quebrar um vidro de um carro na Avenida Dom Severino, na última segunda-feira (14).

Foto: Reprodução/Polícia Civil

Na decisão da soltura, a juíza entendeu que Antônio Wilson “tem em seu desfavor Certidão de Antecedentes Positiva, tendo por contemporâneo o processo de nº 0002449-23.2020.8.18.0140, que trata-se de condenação pelo crime de roubo majorado, com sentença condenatória alcançada 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte quatro) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa com recurso de apelação suspensivo, sem trânsito em julgado”.



Segundo a Polícia Civil, Wilson já estava sendo monitorado. Com ele, os policiais apreenderam chaves de fenda, bolsas e até uma mala de roupa com objetos roubados. O delegado Ademar Canabrava, titular do 12º DP, disse que o suspeito faz parte de uma quadrilha especializada no arrombamento de veículos que age principalmente no horário do meio dia próximo a restaurantes, farmácias e salões de beleza.





