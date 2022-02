Homem morre afogado no Rio Longá após cair de Passagem Molhada em Cabeceiras

Um homem identificado apenas como Francisco Barbosa morre afogado nesta segunda-feira (28) após ser arrastado pela força das águas do Rio Longá, entre os municípios de Cabeceiras e Boa Hora, no Norte do Piauí. O corpo foi localizado nesta tarde a pouco mais de um quilômetro do local do desaparecimento.

De acordo com o coordenador do Grupo de Resgate Voluntário de Barras (GAV), Francisco Sampaio, a vítima caiu na água após se desequilibrar no momento que atravessava uma Passagem Molhada. O homem estava acompanhado de dois filhos, que foram resgatados com vida.

Foto: Reprodução / GAV

“Fomos acionados para uma ocorrência de afogamento na Passagem Molhada que liga os municípios de Cabeceiras e Boa Hora. O cidadão foi tentar atravessar essa Passagem Molhada com os dois filhos. Eles perderam o equilíbrio e caíram na água. Os dois jovens foram resgatados e os cidadão infelizmente foi arrastado”, disse Francisco Sampaio.

O GAV iniciou as buscas no rio com uso de canoas até a chegada do Corpo de Bombeiros. Com a localização do corpo, o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção. A Polícia Civil vai abrir procedimento para investigar o caso.

