Faltam 3,5 km para conclusão da galeria da zona Leste, diz prefeitura

O obra da galeria da zona Leste, em Teresina, ainda tem um longo caminho para percorrer. De acordo com a Prefeitura de Teresina, restam quase 3,5 km de obra para ser executada até a conclusão de todo o projeto, o que deve demorar ainda, se o calendário do serviço for cumprido, três anos.

A obra, porém, parece que não acompanha o calendário. A Prefeitura ainda busca concluir o primeiro trecho da obra, na avenida Homero Castelo Branco no cruzamento com a Eustáquio Portela. O trecho é o mesmo que o vice-prefeito e secretário de Finanças, Robert Rios, disse no dia 2 de janeiro deste ano que estaria pronto em 40 dias.

Ao O DIA, o superintendente da SAAD Leste, James Guerra, disse na quarta-feira, 18 de fevereiro, que o trecho seria concluído nas próximas duas semanas . “Estamos dentro do prazo, mas cientes de que esses prazos funcionam em razão das chuvas. Se chover demora um pouco mais”, afirmou James Guerra, revelando a possibilidade de novos atrasos. O trecho representa 30% do projeto.

O prefeito Dr. Pessoa (MDB), em visita ao local nesta segunda-feira (28), declarou que obra ainda não deve resolver todo o problema de alagamentos na região. Segundo ele, 75% deve ser solucionado. “É uma obra de grande importância e utilidade para a população desses bairros. Acreditamos que 75% dos problemas de drenagem vão ser resolvidos e os transtornos registrados até então”, disse.

Tragédia

A obra da galeria registrou uma tragédia que vitimou a servidora Wana Sara , que teve o carro arrastado por uma enxurrada e caiu em uma cratera que se formou na Avenida Homero Castelo Branco por conta da obra na noite da sexta-feira (4). O corpo da mulher foi encontrado no domingo (6) já próximo ao Rio Poti.

