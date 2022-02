Trecho da galeria da zona Leste deve demorar mais duas semanas para conclusão

A conclusão da primeira etapa da obra da galeria da zona Leste, na altura da Avenida Homero Castelo Branco, ainda deve demorar mais duas semanas, segundo o superintendente da SAAD-Leste, James Guerra. Contudo, o prazo ainda pode ser mais uma vez estendido em caso de novas chuvas nos próximos dias na capital.

“Na sexta-feira passada, devido o grande volume de chuva, a empresa havia falado em três semanas para a conclusão. Estamos dentro do prazo, mas cientes de que esses prazos funcionam em razão das chuvas. Se chover demora um pouco mais”, disse James Guerra ao O DIA.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

Ele explicou que as máquinas continuam adentrando na avenida, o que mantém a necessidade de interdição do trecho da Homero Castelo Branco até a conclusão dos trabalhos. O serviço consiste em um PV, que é um grande ralo que receberá as águas encaminhá-las até o rio. “Na medida que isso aconteça, isso já representa a funcionalidade da galeria. Concluiu ali, dali para trás ela já está totalmente operacional”, disse.

Mesmo com a conclusão dessa etapa, o superintendente da SAAD Leste confessa que os problemas serão minimizados, porém, ainda há possibilidade do registro de pontos de alagamento na região. “Resolve em grande parte o problema. Só depois que ela chegar na (Presidente) Kennedy é que tudo isso se resolve por completo, mas essa etapa já é suficiente em muito o problema ali existente”, disse.

Avenida Homero Castelo Branco seguirá interdidata até a conclusão da obra (Foto: Assis Fernandes / O Dia)

A segunda etapa da obra será a construção de um processo identificado como microdrenagem, que seguirá da rua Eustáquio Portela até a rua senador Area Leão.

Tragédia

A obra da galeria registrou uma tragédia que vitimou a servidora Wana Sara, que teve o carro arrastado por uma enxurrada e caiu em uma cratera que se formou na Avenida Homero Castelo Branco por conta da obra na noite da sexta-feira (4). O corpo da mulher foi encontrado no domingo (6) já próximo ao Rio Poti.

