40 DIAS: Robert Rios não cumpre promessa e PMT adia conclusão de trecho de galeria

“Em quarenta dias essa galeria chega até a Homero”, a promessa foi feita pelo vice-prefeito de Teresina, Robert Rios , exatamente na manhã do dia 03 de janeiro. Após 40 dias, uma trágica morte no local e muitos prejuízos a obra pouco evoluiu e só será inaugurada em março. O compromisso não cumprido é mais uma triste realidade que leva medo aos moradores da região do cruzamento entre a Avenida Homero e Eustáquio Portela na zona leste da capital.



Somente neste ano duas fortes chuvas causaram um alagamento no local com fortes enxurradas que arrastaram veículos levando a morte e destruição. Logo no início do ano, no dia 01 de janeiro, dois veículos foram arrastados, uma família com uma mulher e três crianças foi resgatada em frente à forte enxurrada. Já na última sexta (04) o carro da pedagoga Wana Sara foi arrastado para dentro da galeria, que cedeu com as obras, a jovem faleceu e só foi encontrada há mais de um quilômetro em uma galeria fluvial.

À época Robert Rios prometeu acabar com o problema de décadas rapidamente. “Ontem Teresina viu imagens horrorosas, terríveis imagens que se repetem há trinta e dois anos da administração tucana. Pois com apenas um ano de Dr. Pessoa a galeria começa a ser feita. Em quarenta dias essa galeria chega até a Homero. Aquelas imagens de ontem foram o último inverno que Teresina viu aquela imagem. No próximo ano, neste local não terá mais aquela imagem de filme de terror. Dr. Pessoa quando assumiu a primeira coisa que ele tratou foi de fazer essa galeria, Teresina vai entrar agora na era da galeria”, declarou o Secretário de Finanças.

A equipe do Jornal O DIA tentou contato com a assessoria de Comunicação do vice-prefeito, porém não obteve resposta.









CONCLUSÃO SÓ EM MARÇO

O engenheiro José Alberto, responsável pela obra das galerias da zona leste, esclareceu que o prazo mínimo para a conclusão dos trabalhos é de 15 dias, isso se não tivermos fortes chuvas. O curioso é que estamos justamente no período de chuvas mais intensas. “A previsão é de 15 dias chegar até a avenida Homero Castelo Branco, de lá até o final da obra dá mais ou menos uns dois anos, são 3,5 km. O trecho até a Homero

eu quero finalizar daqui a 15 dias, se não chover brabo como choveu das outras vezes a gente termina”, destacou. Como o Portal O Dia revelou anteriormente a previsão da pasta é entregar somente em agosto de 2024 a obra completa das galerias da zona leste. São 3,5km de obra que deve chegar até o bairro Morada do Sol e corrigirá todo fluxo fluvial que alagamento na região.

