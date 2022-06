Homem morre após colidir com animal na PI-211, em Buriti dos Lopes

Um homem identificado como Pompeu Rios do Nascimento morreu após colidir com um animal na PI-211, na zona Rural do município de Buriti dos Lopes, localizado a cerca 300 km de Teresina.

A vítima estava em uma motocicleta quando foi surpreendida pelo animal na pista. Populares que presenciaram o acidente acionaram uma equipe da Polícia Militar, que fez o isolamento do local da colisão até a chegada do socorro. Foto: Divulgação/PM O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas constatou o óbito da vítima ainda no local. O Instituto de Medicina Legal (IML) também esteve no local do acidente para fazer o recolhimento do corpo.

