Homem morre esfaqueado e outro fica ferido durante briga no Horto Florestal

A Polícia Militar registrou um homicídio e uma lesão corporal por volta das 22 horas deste sábado (15) na zona Leste de Teresina. Três colegas de trabalho se desentenderam e um deles acabou esfaqueando os outros dois. Um veio a óbito ainda no local e o outro foi socorrido em estado grave e encaminhado ao HUT.

O caso aconteceu em uma residência localizada na Rua Lindolfo Monteiro do bairro Horto Florestal. Segundo a PM, as vítimas foram identificadas como sendo Sidiclei Gonçalo de Melo, que faleceu ainda no local; e Rodrigo Belo de Araújo, que foi socorrido e levado para o hospital. O terceiro envolvido, apontado como o autor do crime, foi preso e autuado na Central de Flagrantes. Trata-se de Edilson do Nascimento Sousa.

Quem dá mais detalhes é o sargento Ivan, do 5º BPM, que atende à zona Leste de Teresina. “O que temos é que as vítimas e o acusado se conheciam e trabalhavam juntos prestando serviço a uma empresa aqui na capital. As vítimas vieram de fora para trabalhar aqui e essa casa onde eles estavam servia de alojamento para os funcionários. Os três estavam bebendo quando começou um desentendimento até que o acusado, de posse de arma branca, esfaqueou os dois colegas. Um morreu no local e o outro foi socorrido”, relatou o sargento.



Ainda segundo o sargento Ivan, Edilson do Nascimento Sousa foi preso em flagrante próximo ao local do crime minutos depois. Conduzido para a Central, ele foi primeiramente autuado por crimes de lesão corporal. Mas quando os policiais retornaram para a cena do crime, descobriram que uma das vítimas estava em óbito. A guarnição, então, voltou à delegacia e corrigiu a denúncia. Edilson, então, foi autuado por um crime de lesão corporal e um homicídio.

A polícia não tem informações sobre o estado de saúde de Rodrigo Belo de Araújo, que foi encaminhado para o HUT. O inquérito policial que embasará a denúncia será aberto pela Polícia Civil.

