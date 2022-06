Homem acusado de 30 homicídios é preso em José de Freitas

A Polícia Militar prendeu, na tarde desta quarta-feira (22), quatro indivíduos em uma boca de fumo, entre eles um homem identificado como Raimundo Pio, apontado como o autor de 30 homicídios. As prisões ocorreram na cidade de José de Freitas, região metropolitana de Teresina.

Foto: Jailson Soares/O Dia

De acordo com o capitão Oziel Sousa, do 5º Batalhão da Polícia Militar, as diligências iniciaram ainda durante a madrugada. Somente contra Raimundo Pio constam 21 mandados de prisão em aberto. "O serviço de inteligência estava monitorando no sentido de fazer a captura desses indivíduos. Tínhamos dois mandados de prisão e, desde a madrugada, estávamos fazendo esse trabalho em José de Freitas", afirmou.

Foto: Jailson Soares/O Dia

Segundo o capitão, Raimundo Pio estava em um bar nas proximidades da residência quando foi abordado pelos policiais. Ele é apontado como o líder do grupo.

Foto: Jailson Soares/O Dia

Na boca de fumo, a polícia conseguiu localizar uma espingarda, drogas, cigarros, aparelhos celulares e objetos oriundos de furto. Os presos foram conduzidos para a Central de Flagrantes de Teresina para realização dos procedimentos legais cabíveis.

Foto: Jailson Soares/O Dia

Com informações de Chico Filho.