Homem que vendia drogas em bar da zona Norte de Teresina é condenado a sete anos de prisão

Um homem identificado como Antônio Luís Pereira da Silva, vulgo, “Luizinho”, foi condenado a sete anos e cinco meses de prisão por tráfico de drogas. O acusado vendia as substâncias em um bar que ficava localizado no bairro Memorare, na zona Norte de Teresina.





(Foto: Reprodução)

De acordo com o processo, há cerca de um ano, após denúncias a equipe de policiais da Delegacia Especializada em Prevenção e Repressão de Entorpecentes (DEPRE), recebeu determinação para a realizar a investigação do réu.

Ao avistar os policiais durante diligência, o homem fugiu em direção à sua residência, porém foi alcançado pouco tempo depois. Em sua casa, foram encontradas porções de maconha e uma quantia em dinheiro que, somada com o valor que estava no bolso do acusado, totalizou o valor de R$ 1.043,00 em notas diversas.

Na sentença, o juiz Almir Abib Tajra Filho, da 6ª Vara Criminal de Teresina, determinou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Com informações do TJPI