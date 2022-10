“Resposta à altura que o caso merece”, diz comandante sobre morte de suspeito de matar PM

A morte do suspeito de efetuar o disparo que tirou a vida do sargento André Freitas Maia foi uma reposta contundente da Polícia Militar, disse o coronel Scheiwann Lopes, comandante-geral da PM. O suspeito identificado com o Ivan Mendes Andrade Júnior, 22 anos, foi baleado e morto durante troca de tiros na madrugada desta quinta-feira (27/10) no bairro Deus Quer, na zona Sudeste de Teresina.

“Foi montado um cerco, foi dado voz de prisão e ele fez uma investida contra a Polícia Militar. Os policiais deram pronta resposta à altura que o caso merece. Isso não vai trazer de volta a vida do sargento Maia, mas a Polícia Militar do Piauí não poderia deixar de dar uma resposta a altura porque atentar contra um policial é um ataque ao próprio Estado. A resposta foi dada. Todos identificados, presos e um veio a óbito”, disse Scheiwann Lopes.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

O comandante demostrou insatisfação com a atuação do Judiciário que já soltou várias vezes os criminosos. Ele pediu que os presos cumpram rigorosamente prisão nesse caso. “É uma quadrilha que vem constantemente sendo presa pela Polícia Militar e colocados na rua pela Justiça. Esperamos que dessa vez passem um bom tempo preso para trazer tranquilidade e paz para a sociedade piauiense”, completou.

A ação

Na tarde da quarta-feira (26/10) quatro suspeitos do crime foram presos nas vilas da Guia e São Raimundo, na zona Sudeste de Teresina. Na madruga de hoje, a Inteligência da Polícia Militar identificou o quinto suspeito apontado como o autor do disparo em uma residência no bairro Deus Quer.

Scheiwann Lopes explicou que a ação envolveu equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e do Batalhão de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (RONE). O suspeito teria reagido e foi baleado. Ele chegou a ser socorrido, mas deu entrada sem vida no Hospital de Urgência de Teresina (HUT).

