Homem tem a casa invadida e é assassinado a tiros no bairro Novo Horizonte

Um homem identificado como José Cardoso Bezerra Filho, 21 anos, foi assassinado a tiros após ter sua residência invadida na madrugada desta sexta-feira (10). O crime aconteceu na Vila Lucy, localizada no bairro Novo Horizonte, zona Sudeste de Teresina. Segundo a polícia, os criminosos bateram na porta e quando José atendeu, foi surpreendido pelos disparos. Ele foi atingido na cabeça próximo à orelha.



“Duas pessoas estavam na cena do crime e indicam que estavam usando uma arma que não era semiautomática, porque não foi colhido nenhum estojo ou projétil que pudesse identificar a arma. Ficou um projétil alojado na cabeça da vítima e já foi recomendada a retirada para confronto balístico no Instituto de Criminalística. A posição em que ele recebeu o tiro denota que ele foi subjugado”, relata o delegado Francisco Baretta, coordenador do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



Foto ilustrativa: Jailson Soares/O Dia

De acordo com ele, o crime tem características de execução uma vez que José Bezerra Filho possuía antecedentes criminais e envolvimento com o tráfico de drogas. Ele já havia sido preso antes e respondia a processo por associação ao tráfico e porte de entorpecentes, tendo atuado como delivery de drogas na região.

“Há dias ele foi chamado para fazer uma entrega e foi recebido a bala, mas escapou. Esses indivíduos agora surpreenderam ele de forma sorrateira, mas se sabe que ele já respondia por tráfico e fazia disso seu meio de vida”, finaliza o delegado.

A polícia ainda não efetuou nenhuma prisão relacionada ao caso, mas será aberto inquérito pelo Departamento de Homicídios Sudeste. O corpo de José Bezerra Filho foi removido pelo IML.

Com informações de Tony Silva, da O Dia TV